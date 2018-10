Van den Brom baalt voor meegreisde fans

AMSTERDAM - Er zaten zevenhonderd AZ-fans in het uitvak van de Johan Cruijff Arena. Ze kregen een waardeloze wedstrijd voorgeschoteld van hun favorieten. AZ ging met 5-0 onderuit tegen Ajax. "Voor de mensen in het uitvak schaam ik mij", excuseerde John van den Brom zich bij de meegereisde fans.

"Je hebt altijd dat verhaal dat wij niet winnen van topclubs. Verliezen kan, maar ik vind dat wij er altijd een wedstrijd van moeten maken. En ook dat is niet gelukt", gaf de coach toe.

Van den Brom zag het al snel fout gaan. "Als je twee minuten gespeeld hebt en de bal ligt al binnen, dan is dat een enorme domper. In de eerste helft brachten we al te weinig voor wat wij kunnen. Het lukte niet om in de duels te komen."