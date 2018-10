'Eigen goal Van Rhijn? Maakt mij geen reet uit'

AMSTERDAM - De speaker noemde zijn naam als maker van de 3-0. Maar volgens de officiële statistieken komt het middelste Ajax-doelpunt op naam van AZ-verdediger Ricardo van Rhijn. "Maakt mij geen reet uit", aldus Daley Blind na de 5-0 zege op de Alkmaarders.

Zijn poging van afstand caramboleerde via Van Rhijn achter de kansloze doelman Bizot. De inzet van Blind zou zonder aanraking vermoedelijk naast zijn gegaan. "Ach, hij zit erin toch. Het maakt mij niet uit wie hem maakt. Als Ricardo hem niet aanraakte, was hij er niet in gegaan."

Blind was tevreden over de manier waarop de zege tot stand kwam. "Door de vroege goal hebben we de wedstrijd goed onder controle. AZ is bijna niet gevaarlijk geweest. Complimenten voor de ploeg."