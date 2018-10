Schaamte bij Ricardo van Rhijn na nederlaag bij Ajax

AMSTERDAM - Het werd geen fijne terugkeer voor Ricardo van Rhijn in de Johan Cruijff Arena. De verdediger van AZ kreeg een flink pak op de broek van Ajax, de club waar hij doorbrak. "Ik schaam mij", gaf hij toe na de 5-0 nederlaag.

Niet alleen de score zorgde voor een rotgevoel bij Van Rhijn. Ook de uitvoering bracht schaamrood op de kaken. "Ajax had een vrijbrief om te lekker ballen", aldus de man die bij de 3-0 een ongelukkige hoofdrol speelde. Een schot van Daley Blind ging via zijn lichaam in het doel.

Daarmee was al het geloof op een goed resultaat verdwenen. In de rust, toen de marge nog klein was, had Van Rhijn nog hoop. "1-0 is een zeer fragiele tussenstand. In de rust probeer je de koppen bij elkaar te krijgen. Maar direct daarna gaat het mis. Dan wordt het wel heel lastig."