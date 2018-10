Ruim 150.000 bezoekers voor wetenschapsweekend

NOORD-HOLLAND - Ongeveer 350 bedrijven, instituten, universiteiten, instellen en musea hebben zaterdag en zondag hun deuren geopend om belangstellenden te laten kennismaken met de wondere wereld van wetenschap en hightech. ,,Een recordaantal. Vorig jaar waren het er nog 300", zei een woordvoerder van het evenement, dat in totaal ruim 150.000 bezoekers op de been bracht.

Het Weekend van de Wetenschap is het grootste landelijke technologie- en wetenschapsevenement van Nederland. Dit jaar konden bezoekers onder meer een rondleiding krijgen op de operatiekamer van het Antoni Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam, stelde het Mauritshuis in Den Haag het restauratieatelier open en vertelde de GGD Amsterdam wat er komt kijken bij het werk van een forensisch arts.

Het evenement wordt elk jaar georganiseerd door wetenschapsmuseum NEMO uit Amsterdam, met steun van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. ,,Wetenschap begint met een fundamentele nieuwsgierigheid, door je bij alles af te vragen hoe het zit. Het is belangrijk dat ook kinderen blijven vragen waarom dingen zo zijn. Weekend van de Wetenschap biedt jong en oud de kans om gedurende 48 uur bij bedrijven en instellingen binnen te kijken om de wereld van wetenschap en technologie te ontdekken. En die wereld is ontzettend fascinerend!", aldus minister Ingrid van Engelshoven.

Volgend jaar vindt het Weekend van de Wetenschap plaats op 5 en 6 oktober.