Bloemendaal verstevigt koppositie

BLOEMENDAAL - De hockeyers van Bloemendaal wonnen zondag thuis met 3-1 van Rotterdam en verstevigden daarmee de koppositie. Pinoké speelde op het nippertje gelijk tegen Tilburg. Amsterdam was vrij vandaag.

Bloemendaal - Rotterdam 3-1

In de eerste helft deden de ploegen weinig voor elkaar onder. Jorrit Croon versierde een strafbal met een mooie actie en de Belgische wereldspeler van het jaar, Artur van Doren, benutte dat buitenkansje. Binnen een minuut na de rust verdubbelde Bloemendaal de voorsprong door een tip-in van Roel Bovendeert. Vervolgens bracht Simon Egerton met nog een kwartier te gaan de spanning terug in de wedstrijd door een strafcorner te benutten. Een minuut voor tijd bepaalde Tim Swaen de eindstand op 3-1 uit een strafcorner.

Het team van coach Michel van den Heuvel gaat met 23 punten uit negen duels aan de leiding op de ranglijst.

HC Tilburg - Pinoké 2-2

Gareth Furlong zette de thuisploeg in de eerste helft op voorsprong. Na de rust trok Marlon Landbrug de stand weer gelijk. Pinoké leek op een nederlaag af te gaan nadat Furlong in de 62e minuut zijn tweede doelpunt van de dag maakte. Maar het was Alex Hendrix die er in de laatste minuut van de wedstrijd voor zorgde dat de de wedstrijd alsnog in een gelijkspel eindigde.

Pinoké zakt door het gelijke spel naar de negende plek met zes punten uit negen duels.