Ajax speelt met AZ in de Noord-Hollandse derby

AMSTERDAM - Tweeënhalf was aanvankelijk het toverwoord in de wedstrijd van Ajax tegen AZ. In de eerste helft was het na tweeënhalve minuut Donny van de Beek die de score opende. Na tweeënhalve minuut in de tweede helft was het 2-0 door Kasper Dolberg. Daarna ging het hard en werd AZ overspeeld. Een schot van Daley Blind werd door Van Rhijn van richting veranderd wat 3-0 betekende. Hakim Ziyech tekende met een fraaie goal voor de 4-0 en Dusan Tadic bepaalde de eindstand op 5-0.

Ajax kwam dus al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Dusan Tadic zette Donny van de Beek met een fraai wippertje vrij voor keeper Marco Bizot en de getergde Ajacied knalde de bal hard binnen. Van de Beek mocht weer eens beginnen in de basis en liet zich zo meteen gelden. David Neres begon op de bank bij Ajax en viel in de tweede helft in.

AZ zette daar twee schoten van Thomas Ouwejan en Marko Vejinovic tegenover. Vejinovic mocht voor het eerst sinds hij terug is van een ernstige knieblessure weer starten bij de Alkmaarders. Ajax was vanaf het begin van de wedstrijd duidelijk de bovenliggende ploeg. Bijna scoorde Nico Tagliafico met een spektaculaire omhaal de 2-0, ware het niet dat Bizot nog net met zijn voet de bal uit het doel kon tikken.

Ook Kasper Dolberg was dicht bij de 2-0. De spits kreeg de bal uit de rebound voor de voeten maar schoot in de korte hoek die door Bizot werd afgedekt. De kansen bleven komen voor Ajax waarbij AZ soms zelf meewerkte. Zo gaf Koopmeiners de bal zomaar aan Tadic die de bal vervolgens te slap in schoot.

Weer na tweeënhalve minuut

Tweeënhalve minuut na rust was het weer raak voor Ajax. Bizot kreeg een schot van Ziyech niet klemvast, waarna Dolberg in de rebound de 2-0 kon scoren.

Een minuut later verrichtte Bizot wel een knappe redding toen Dolberg vlak voor hem opdook. Maar vier minuten had hij geen antwoord op het door oud-Ajacied Ricardo van Rhijn van richting veranderde schot van Daley Blind. AZ kwam niet meer aan aanvallen toe en werd volledig overspeeld door Ajax.

Ajax leek de 4-0 te kunnen maken uit een penalty, maar de VAR greep in en constateerde dat Dolberg buitenspel had gestaan voordat Hakim Ziyech werd neergelegd.

Die 4-0 kwam er toch nog wel. Na ruim een uur spelen speelde Ziyech zich prachtig vrij door drie AZ-spelers het bos in te sturen en de bal vervolgens in de verre hoek te plaatsen.

Het werd zelfs nog 5-0. Dusan Tadic had al willen scoren uit de strafschop die niet door ging, maar in de 84e minuut stapte de ingevallen Neres over een voorzet van Ziyech heen, waarna Tadic de bal binnen kon schieten, waarmee de deklassering van AZ compleet was.

In de extra tijd was Ziyech nog dicht bij de 6-0. Zijn schot caramboleerde via de binnenkant paal uit het doel. Bij die actie liep hij wel een hamstringblessure op en ging hij met een van pijn vertrokken gezicht van het veld.

Ajax staat na de overwinning weer op vijf punten achterstand van koploper PSV. AZ blijft op de vijfde plek staan met twaalf punten uit acht duels.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, De Ligt, Wöber (Schuurs/81), Tagliafico; Schöne, Van de Beek, Blind (Neres/70); Ziyech, Dolberg (Huntelaar/60), Tadic.

Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Van Rhijn, Koopmeiners, Ouwejan; Vejinovic (Hatzidiakos/57), Til, Midtsjø; Gudmundsson, Johnsen, Idrissi