Sportclub met ballen: Zeeburgia talentenfabriek in Amsterdam

AMSTERDAM - Adam Maher, Stanley Menzo, Luciano Narsingh en Ryan Donk. Zomaar een aantal namen die ooit voetbalde bij Zeeburgia. Verslaggever Dennis Nieuwenhuis kwam er zondag achter dat al deze spelers nog op de voet door de club worden gevolgd.

De lijst is nog een stuk langer die ooit zijn doorgebroken bij een betaald voetbalorganisatie, maar wat is het geheim. "We werken aan de mindere punten van de spelers. Dat doen we bewust met de hele trainersstaf en een talentteam, trainers die apart naar de club komen om jongens apart te kunnen trainen", legt Mike Kolf hoofd van de opleiding van Zeeburgia uit.

Tal van spelers opgeleid

Kolf heeft als jeugdtrainer van Zeeburgia tal van spelers onder zijn hoede gehad die later zijn doorgebroken bij een BVO. "Van Ryan Donk tot Luciano Narsingh tot Rydel Poepon, Adam Maher, Kenny Tete dat soort jongens allemaal".

Wil je dat Dennis Nieuwenhuis ook eens bij jullie club op bezoek gaat? Geef je dan op via sport@nhsport.nl en Dennis komt binnenkort een keertje langs. Sportclub met ballen wordt dit seizoen iedere zondagavond tussen 18.00