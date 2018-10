Deel dit artikel:













Kinderen beleven voor één dag hoe het is om piloot te zijn Foto: Inter visual studio / Thalina Meurs

DEN HELDER - In totaal 35 zieke en gehandicapte kinderen volgen gisteren hoog in de lucht boven Den Helder tijdens de jaarlijkse Hoogvliegersdag. Zelfs voor kinderen die niet kunnen zitten had de stichting gezorgd dat ze toch mee het vliegtuig in konden.

Deze speciale dag werd georganiseerd door Stichting Hoogvliegers. Zij willen zieke of gehandicapte kinderen van zes tot en met zeventien jaar voor één dag laten ervaren hoe het is om piloot te zijn. Er was zelfs een vliegtuigje omgebouwd naar ambulancetoestel, zodat ook kinderen die alleen kunnen liggen toch konden vliegen. Kijk hieronder de video om te zien hoe de kinderen de dag beleefd hebben. Radio-DJ Coen Swijnenberg is ambassadeur van de Stichting en doet dit met veel liefde en plezier, vertelt hij aan NH Nieuws: "Iets doen voor zieke kinderen die een heel ander leven hebben dan jij en ik, is heel mooi om te doen."