Hockeysters Amsterdam stijgen plek

AMSTERDAM - In de hoofdklasse bij de hockeyvrouwen zorgde Amsterdam er met een overwinning op Oranje-Rood voor dat de ploeg stijgt naar de derde plek. Pinoké bezorgde het gehavende Den Bosch bijna een verrassing. Hurley trakteerde Kampong op de eerste thuisnederlaag en Huizen speelde gelijk tegen Groningen.

Oranje-Rood- Amsterdam 1-2

Charlotte Vega en Eva de Goede zetten Amsterdam op voorsprong met een treffer uit een scrimmage na een strafcorner en een strafbal en pas vijf minuten voor tijd kon de Argentijnse Maria Granatto wat terug doen voor Oranje-Rood. Amsterdam wisselt stuivertje in de stand met de tegenstander. Amsterdam staat nu derde met achttien punten uit acht duels en Oranje-Rood blijft op zestien punten staan.

Den Bosch - Pinoké 1-0

Pinoké hield in Den Bosch de schade beperkt tot 1-0 verlies tegen de landskampioen, die wel een aatal speelsters miste. Frédérique Matla scoorde in de 23e minuut het enige doelpunt. Voor de ranglijst maakt het niet uit want Pinoké blijft zevende met acht punten uit acht duels.



Huizen - Groningen 1-1

Huizen had lang zicht op een overwinning in het duel om de laatste plekken van de ranglijst. Al na tien minuten had Vera van Schagen de ploeg uit het Gooi op voorsprong gezet. Twee minuten voor tijd sleepte Noor Hakker er alsnog een gelijkspel uit. Huizen blijft daardoor op de voorlaatste plaats staan met twee punten uit acht wedstrijden.

Kampong - Hurley 0-3

Hurley had een makkelijke middag bij Kampong en bezorgde de ploeg de eerste thuisnederlaag van het seizoen. Teuntje Horn opende de score al na twee minuten en voor de rust zorgde Lise Donkersloot uit een strafcorner voor de 0-2. Vlak voor tijd maakte Maartje van der Vis er nog 0-3 van. Hurley stijgt door de winst een plek en staat nu achtste met acht punten uit acht duels.