Speciaal eerbetoon Mies Bouwman alweer verwijderd Foto: ANP

HILVERSUM - De totempaal die afgelopen woensdag ter ere van televisie icoon Mies Bouwman onthuld werd in Beeld en Geluid in Hilversum, is alweer weggehaald. Het eerbetoon zou wankel en te onveilig zijn

Een woordvoerder vertelt aan dagblad De Gooi- en Eemlander dat de totempaal, gemaakt door zeven verschillende kunstenaars, instabiel was: "Het stond scheef en dreigde om te vallen". Lees ook: Totempaal voor presentatrice Mies Bouwman onthuld Beeld en Geluid verwacht dat het kunstwerk woensdag weer teruggezet kan worden op de lege plek in het Atrium.