Politie houdt in Heerhugowaard vrouw aan voor drugs en wapenbezit Foto: Shutterstock

HEERHUGOWAARD - De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag aan de Torenmolen in Heerhugowaard een 33-jarige vrouw aangehouden wegens rijden onder invloed van drugs en het in bezit hebben van drugs en een wapen.

Uit controle bleek de vrouw geen alcohol, maar mogelijk wel drugs had gebruikt. Ze weigerde vervolgens mee te werken aan een bloedonderzoek. Hoewel de politie mensen niet kan dwingen mee te werken aan zo'n bloedproef, is het weigeren hiervan wel strafbaar. De politie heeft dan ook haar rijbewijs in beslag genomen. In de auto werden een doosje wiet, een zakje met 40 vermoedelijk XTC-pillen en een doosje met wit poeder gevonden. Ook had een vrouw een broodmes bij zich. Van de vrouw is geen adres bekend. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar haar rijvaardigheid. De auto, drugs en het mes zijn in beslag genomen.