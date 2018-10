Deel dit artikel:













Dode in woning Amstelveen na melding steekpartij Foto: Davey Photography/ Davey Baas Foto: Davey Photography/ Davey Baas Foto: Davey Photography/ Davey Baas

AMSTELVEEN - (AT5) In een flatwoning aan de Doctor Plesmansingel in Amstelveen is vanmiddag een lichaam gevonden. De politie trof de overleden persoon aan na een melding van een steekpartij.

Volgens een getuige schreeuwde een omstander: "Allemaal bloed, allemaal bloed!". Een buurtbewoner vertelt aan NH Nieuws dat ze flink geschrokken is: "Ik sta hier te shacken." Ze zag ook een man die de flat nog in probeerde te komen tijdens het onderzoek van de politie: "Hij was super verdrietig, twee agenten moesten hem tegenhouden". De poiltie kreeg de melding rond 14.45 uur. Meerdere ambulances en een traumateam kwamen ter plaatse. De politie laat weten dat er onderzoek wordt gedaan naar de doodsoorzaak.