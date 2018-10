Emoties bij plaatsen eerbetoon aan 'de Joodse meisjes van Huize Dina'

SANTPOORT-ZUID - Een indrukwekkende ochtend op de Duinlustparkweg in Santpoort-Zuid. Kunstenaar Gunther Demnig plaatste op verzoek van de Historische Kring Velsen vandaag vijftien struikelstenen: een monument voor de weggevoerde en vermoorde Joodse meisjes uit het voormalig Huize Dina.

Want, zo zei initiatiefneemster Trudi Bos, ze mogen niet vergeten worden. "Ik ben het afgelopen jaar op zoek gegaan naar de geschiedenis van de meisjes die hier hebben gewoond", vertelt ze. "Er was maar heel weinig bekend hierover. Toen ontstond het idee om een herinnering te maken aan de meisjes van Huize Dina. Een hele mooie manier om door deze 'Stolperstenen' de namen van deze Joodse meisjes te blijven noemen", aldus Bos.

Schoontje Brilleman

Tussen de toehoorders staat Marieke van der Tweel-Van den Brink. Ze is er voor Schoontje Brilleman, een van de vijftien bewoonsters van Huize Dina - een orthodox Joods tehuis voor werkende meisjes. Schoontje was tot ze werd weggevoerd dienstmeisje bij de familie Van den Brink. "Ze was één van ons", zegt ze. "Ontzettend lief, en zorgzaam. Toen ze niet meer kwam opdagen had dat een enorme impact op ons gezin."

Sobibor

Schoontje Brilleman werd via Westerbork gedeporteerd naar Sobibor, waar ze op 5 maart 1943 werd vermoord. Het maakt de nodige emoties los bij Van der Tweel. "Dat het zo heeft moeten eindigen. Ik heb er nog steeds verdriet over." Ze vervolgt: "Zo indrukwekkend, en ik vind het ontzettend fijn dat het vandaag op deze manier zo gedaan is."

Het zijn de eerste struikelstenen binnen de gemeente Velsen. Ze zijn mogelijk gemaakt door sponsoren en de Historische Kring Velsen.

De namen van alle omgekomen meisjes/vrouwen uit Huize Dina:

Reintje van Amerongen, Den Helder 10/1/21

Sara van Amerongen, Amsterdam 2/12/23

Antje Bilderbeek, Amsterdam 28/7/23

Schoontje Brilleman, Utrecht 13/5/22

Mina Engers, Amsterdam 22/8/26

Kaatje Gokkes, Amsterdam 30/9/25

Sophia Gudema, Onstwedde 25/5/26

Saartje Knap, Rotterdam 12/7/26

Ruth Rachel Lehrmann, Breslau 13/2/25

Henny Monasch, Amsterdam 23/11/23

Mietje Mug, Rotterdam 19/2/23

Catharina Parser, Amsterdam 15/11/27

Schoontje van Sister, Amsterdam 27/7/24

Gisela Spicker, Konigsberg 20/10/26

Klara Vierra, Amsterdam 31/1/23