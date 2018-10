Volkstuinders Schagen weigeren te verkassen voor aanleg sportvelden

SCHAGEN - De toekomst van volkstuinvereniging VTV en ijsclub Magnusrijders in Schagen staat onder druk. De gemeente is op zoek naar een nieuwe locatie voor sportvelden aan de rand van de stad. Het terrein van het volkstuincomplex en de ijsbaan is één van de mogelijke locaties. “We laten ons niet zomaar wegsturen.”

Fred Volkers van volkstuinvereniging VTV kan er niet over uit: "We bestaan 75 jaar. Er zijn leden die hier al 60 jaar zitten, die kun je niet zomaar wegsturen. Voor de meeste tuinders is het een ramp. We zijn ook nog helemaal niet benaderd door de gemeente."

Door de aanstaande fusie van twee sportclubs in Schagen onderzoekt de gemeente de mogelijkheden om de clubs op een terrein samen te brengen op een nieuw terrein. "Ik heb begrepen dat er vijf velden staan gepland met kleedruimtes en kantines voor onder meer de voetbal", vertelt Ton Smakman van ijsclub Magnusrijders.

Veel tijd en moeite

Ook de natuurijsbaan van de Magnusrijders zou moeten wijken als de plannen doorgaan. "De baan ligt er net zes jaar. We hebben er heel veel tijd en moeite in gestopt, de koek en zopie-keet zelf opgebouwd. We laten ons niet zomaar wegsturen of wegkopen."

Volgens de gemeente Schagen wordt alleen nog maar gekeken naar mogelijk locaties en is de kogel nog niet door de kerk. Ton Smakman van ijsclub Magnusrijders is echter niet van plan om achterover te leunen en af te wachten: "Ik denk het slim is om meteen aan de bel te trekken. We weten allemaal dat als er eenmaal een plan ligt, er niet zomaar van afgeweken wordt."