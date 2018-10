Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Dronken man parkeert auto in voortuin Foto: Shutterstock

ZWAAGDIJK-OOST - Bewoners van de Zwaagdijk in Zwaagdijk-Oost werden vannacht rond 1.45 uur opgeschrikt door een harde knal. Een 32-jarige automobilist bleek onder invloed van te veel alcohol van de weg te zijn geraakt en was in één van de voortuinen terechtgekomen.

Toen de bewoners tussen het struikgewas de auto aantroffen was er van de bestuurder geen spoor. Na een zoektocht door agenten meldde hij zich uiteindelijk zelf bij de politie. De automobilist uit Medemblik bleek te veel te hebben gedronken. Bij een blaastest bleek de man maar liefst vier keer te veel alcohol in zijn bloed te hebben. Zijn rijbewijs is ingenomen en er wordt proces-verbaal tegen hem opgemaakt. Tijdens de dollemansrit vernielde de automobilist in ieder geval een hek en een reclamebord. De precieze omvang van de schade is nog niet bekend.