Auto, scooter en horloges gestolen bij inbraak: "Ben hier doodziek van"

ZWANENBURG - Een vervelende verrassing voor Elze Schuurman en haar man toen zij gisteravond thuiskwamen van een feestje: dieven hadden ingebroken in hun huis en zijn met een grote buit vertrokken. De Zwanenburgse is flink geschrokken van de inbraak.

De brutale dieven zetten gisteravond de ladder tegen de voorkant van het huis. Na het slaapkamerraam geforceerd te hebben, haalden ze de hele slaapkamer overhoop. "Ik wist niet eens dat ik zoveel kleren had", vertelt Elze. "Ik vond een zwemdiploma en er lagen oude krantenknipsels op het bed. Ze hebben alles bekeken."

Uit de slaapkamer zijn zes horloges gestolen, waaronder een gouden. De dieven zijn niet in de woonkamer geweest, mogelijk omdat de hond van Elze hard stond te blaffen achter de dichte woonkamerdeur. Wel vonden de dieven in de gang de sleutels voor de auto en de scooter: de Mercedes en de Kawasaki-motorscooter zijn nergens meer te bekennen. "Ik denk dat ze met z'n tweeën waren, want ze hebben mijn Polo laten staan."



De gestolen scooter:



"Wij komen nooit buiten"

Elze en haar partner waren bij grote uitzondering niet thuis op een zaterdagavond, omdat ze bij een buurtfeestje waren. "Wij komen nooit buiten. We wilden één wijntje doen bij de buren." Toen zij rond 22.00 uur hoorden van de inbraak, zijn ze direct naar huis teruggegaan.

De spullen zijn verzekerd, maar de inbraak heeft grote impact op de Zwanenburgse. "Ik ben er doodziek van en kan niet goed slapen", verzucht ze. "Blijf met je poten van andermans spullen af. Ik werk er hard voor."

Ook de hond van Elze Schuurman is nog steeds flink gestresst door de inbraak. Zelf kan Elze er inmiddels wel vrij nuchter over praten. "Je roept drie keer kut en vier keer godverdomme. En dan ga je verder met je leven." Maar de dieven moeten het niet wagen zich te laten zien. "Als ik ze zie, dan gaan ze eraan. Ik ben niet de enige die dat denkt, maar mijn man ook."