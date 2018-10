Zus vermoorde Wervershoofse: "Af en toe komt de pijn nog heel woest boven"

WERVERSHOOF - Hoe verwerk je de moord op een kind, broer of zus? Die vraag staat centraal in de uitzending van Kruispunt van vanavond, waarin het KRO-NCRV-programma in gesprek gaat met de Westfriese families Lute en Keijzer uit Wervershoof en Bovenkarspel.

Terwijl het drama van de familie Keijzer bij veel mensen nog redelijk vers in het geheugen ligt - in 2007 werd zoon Pascal vermoord en in 2016 maakte zoon Remy een eind aan zijn leven - lijkt het verhaal van de familie Lute meer in de vergetelheid geraakt. Voor buitenstaanders dan, want voor haar nabestaanden voelt het drama soms nog als de dag van gisteren.

Op de koffie

De 26-jarige Judith studeert in 1995 in Amsterdam, en woont in Amsterdam-Zuidoost. Haar zussen Mirjam en Esther zijn ook al uitgevlogen, haar geadopteerde broers Fredy en Jhonny en geadopteerde zussen Tilly en Nury wonen thuis. Als ouders Nico en Joke de ochtend van 3 januari bij haar op de koffie gaan, stappen ook de vier kinderen in de auto.

Vader Nico belt Judith nog als ze uit Wervershoof vertrekken, maar als ze drie kwartier later voor de deur staan, reageert ze niet op de bel. Een buurvrouw is zo vriendelijk de portiekdeur te ontgrendelen, waarna het gezin in de hal verse bloedsporen ontdekt en alarm slaat. Zus Nury vertelt hoe ze beneden gespannen afwachten wat de politie boven zou aantreffen.

De bloedsporen leiden naar het appartement van een buurman. Het relatief rustige leven van het grote gezin verandert in een emotionele achtbaan, al ervaren ze het op dat moment als verlamming of verdoving, herinnert zus Esther zich.

Alsof het nog niet zwaar genoeg is, krijgt de dader geen gevangenisstraf. De buurman blijkt paranoïde schizofreen, wordt ontoerekeningsvatbaar verklaard en tot tbs veroordeeld. "Dat zie je alleen in films, maar verwacht je niet zo dichtbij", zei moeder Joke enkele jaren geleden in het blad Cocon (vanaf pag. 19) van de Vereniging Ouders van een Vermoord Kind (VOVK).



Vrijgelaten

Ze volgen de behandeling en de rechtszaken tegen de dader op de voet, en horen zo in 2007 dat de rechter zijn tbs beëindigt. "Toen kregen we een telefoontje dat hij was vrijgelaten", zei haar vader in Cocon. Judiths moordenaar kreeg zijn vrijheid terug, terwijl het drama binnen de familie Lute dooretterde - en tot op de dag vandaag doorettert, vertelt zus Mirjam.

Na de moord op Judith is zus Esther voor het eerst bang in haar leven: ze denkt dat zij wel eens de volgende kan zijn. Ze besluit professionele hulp te zoeken en haar leven niet te laten verpesten door de moordenaar.

Tegenwoordig kan ze, net als haar zussen en ouders, weer lachen. Het verdriet om hun vermoorde zus en dochter zal echter nooit volledig verdwijnen, al neemt de regelmaat waarmee het de kop opsteekt geleidelijk af. Toch is dat volgens Esther niet zozeer een gevolg van het verstrijken van de tijd, als wel van de 'hele mooie gebeurtenissen' die zich in die tijd hebben afgespeeld.

De aflevering van Kruispunt is vanavond van 23.10 uur tot 23.45 te zien op NPO 2.