Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











LIVE: De Noord-Hollandse derby Ajax - AZ Foto: Pro Shots/NH

AMSTERDAM - Vanmiddag staat de Noord-Hollandse derby in de eredivisie op het programma. In de Johan Cruijff ArenA speelt Ajax, de nummer twee, tegen AZ, dat op de vijfde plek staat. Voor de Amsterdammers is de grote vraag of de ploeg zich weer op kan laden na het midweekse gelijkspel tegen Bayern München in de Champions League. De Alkmaarders werkten afgelopen week nog een oefenduel af in Tilburg tegen Willem II, dat AZ met 4-2 won.

Van de laatste 25 eredivisiewedstrijden die volgden na een Champions League-duel verspeelden de Amsterdammers dertien keer punten, maar Ajax verloor al elf maanden niet meer thuis in de ArenA. John van den Brom won met AZ in februari 2015 met 1-0 in de ArenA. Dat was de eerste keer dat Van den Brom als trainer van AZ in Amsterdam tegen Ajax speelde en de laatste keer dat zijn ploeg wist te winnen. Daarna slaagden de Alkmaarders er steeds maar niet in om van de traditionele top-drie te winnen. Lees ook: Jarige John van den Brom over manier van spelen: "Ik vind dat bullshit" Bij Ajax is het meedoen van Frenkie de Jong nog steeds een vraagteken. De Jong kampt met een kuitblessure. Bij AZ zit Marko Vejinovic weer bij de wedstrijdselectie. De middenvelder speelde in het oefenduel tegen Willem II negentig minuten en had daarna geen reactie in de knie die hem een jaar uit de roulatie hield. Lees ook: Frenkie de Jong vraagteken voor derby tegen AZ Het duel in de Johan Cruijff ArenA gaat om 16.45 uur van start en is live te volgen op de site, app en Facebook. Edward Dekker en Marijn Willems zijn de verslaggevers. Luister live: