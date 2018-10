Valpreventielessen in 't Gooi succes onder ouderen

HILVERSUM - In het Gooi worden er speciaal voor ouderen valpreventielessen gegeven. Zo hopen de organisatoren dat bejaarden minder snel een gevaarlijke glijpartij maken.

Mark Dor is fysiotherapeut en geeft de lessen. "We hebben een valpreventiedag georganiseerd, met allemaal kraampjes met informatie. Ook zijn er gratis proeflessen in stoelgym, evenwichtstraining en dergelijke zaken."

Ouderen kunnen het initiatief zeer waarderen. "Ik vind het leuk. Ik ben hier speciaal even gekomen om dit mee te maken."

Personal trainer Wim van Oosterom geniet van het geven van de lessen. "De oudste die hier komt, is 93. Dat is een redelijke leeftijd. De jongste is begin 70, dus we hebben hier echt een breed scala aan mensen."