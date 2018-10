Vluchtende automobilist rijdt zichzelf klem bij kasteel

MEDEMBLIK - Een automobilist die gistermiddag onder invloed van alcohol een aanrijding had veroorzaakt en vervolgens op de vlucht sloeg, heeft het de politie onbedoeld erg makkelijk gemaakt hem aan te houden.

De 37-jarige man uit Venhuizen was onderweg naar Medemblik toen er bij een wegversmalling in Onderdijk een tegenligger naderde. De Venhuizenaar kon niet op tijd remmen en raakte de tegenligger.

In plaats van de schade af te handelen, sloeg de man op de vlucht. Hij vervolgde zijn weg richting Medemblik, en reed het parkeerterrein van kasteel Radboud op. Omdat de weg daar doodloopt, liet hij zijn auto achter en vluchtte te voet verder.

Vast bij ingang haven

Ook daarvoor had hij beter een andere route kunnen kiezen, want hij kwam vast te zitten in de hoek tussen het IJsselmeer en de ingang van de haven.

Toen de politie hem na zijn aanhouding liet blazen, bleek hij ruim twee keer meer te hebben gedronken dan wettelijk toegestaan. Bovendien was het niet de eerste keer dat hij was gepakt voor rijden onder invloed. Zijn rijbewijs is ingenomen.