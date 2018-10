Zo live: NH Events bij de Modelbouwvereniging en de Kleindierenshow

DE RIJP - Op deze zonnige middag heeft NH Events weer twee mooie evenementen uitgezocht om in beeld te brengen. We zijn vandaag live bij de open dag van de Modelbouwvereniging en bij de Kleindierenshow.

Dat is rechtstreeks te volgen via de Facebookpagina van NH Events.

We starten de dag om 13.30 uur in De Rijp, waar vandaag de open dag van de Amsterdamse Modelbouw Club (AMC) wordt gehouden. De vereniging focust zich met name op modelspoorbouwen, dus treinfanaten opgelet!

Voor onze tweede afspraak reizen we af naar Velsen-Zuid, waar rond 16.00 uur de jaarlijkse Kleindierenshow wordt gehouden. Ongeveer honderd kippen en konijnen worden daar gekeurd, bekeken en geknuffeld!