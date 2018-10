Geslaagd benefiet voor gedupeerden brand Egmond: "Eerste schatting: ruim 15.000 euro"

EGMOND AAN ZEE - Volgens de eerste ruwe tellingen is er ruim 15.000 euro ingezameld tijdens de benefietavond voor de gedupeerden van de verwoestende restaurantbrand in Egmond aan Zee. De gedupeerde uitbaters, maar ook hun buren, zitten met flinke schade en hoge kosten.

Een paar honderd Egmonders zorgden gisteravond voor een goedgevulde sporthal De Watertoren in Egmond aan Zee. De beentjes gingen van de vloer en het bier stroomde rijkelijk. Allemaal ten bate van de gedupeerden van de grote brand die restaurant De Klok op 16 augustus in de as legde:

Twee shantykoren, een dj en meerdere bands traden belangeloos op in de sporthal die voor de avond was omgetoverd tot feestzaal. De toegestoomde dorpelingen deden vervolgens een flinke duit in het zakje.

Via de toegangskaartjes, een loterij waar talloze ondernemers prijzen voor beschikbaar stelden en de inname van drank zorgden de 'Derpers' voor het mooie bedrag voor de gedupeerden. Dat geld komt bovenop de eerdere inzamelingsacties die gestart zijn.

De uitbaters van De Klok zijn dankbaar voor de enorme inzet vanuit het dorp. "Hartverwarmend en vooral bijzonder", omschrijft Mirjam van het Maalpad het gevoel. Samen met haar compagnons is ze aanwezig op het benefiet. "Dat het dorp voor ons en de familie Bes klaarstaat en dit doet, prachtig."

Ruggesteuntje

"Je ziet hier de saamhorigheid van Egmond", stelt benefiet-organisator Dieter Broek trots. "De opbrengst is maar een druppel op de gloeiende plaat, want verzekeringtechnisch moeten ze het allemaal nog afhandelen. Het is een ruggesteuntje van iedereen die het Pompplein, De Klok en Bes een warm hart toedraagt."