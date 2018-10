Bloedsporen en herenfiets gevonden langs vaart in Abbenes, fietser spoorloos

ABBENES - De politie zoekt de eigenaar van een herenfiets die vanochtend in Abbenes op straat werd gevonden. Omdat er naast de tweewieler verse bloedsporen werden aangetroffen, vermoedt de politie dat de fietser is aangereden.

Een automobilist die vanochtend rond 8.25 vanaf de A44 over de Hoofdweg richting Abbenes reed, zag de fiets liggen en sloeg alarm. De eigenaar van de fiets was echter in geen velden of wegen te bekennen.

De politie en brandweer hebben de omgeving afgezocht, waarbij ze ook de vaart naast de Hoofdweg hebben uitgekamd. Omdat er niemand is aangetroffen, roept de politie de betrokken fietser op zich te melden.

Ook wie getuige is geweest van een aanrijding, wordt gevraagd zich te bij de politie te melden: 0900-8844.