Purser over agressieve Amerikaan aan boord KLM-vlucht: "Iets in z'n hoofd riep dolle agressie op"

SCHIPHOL - De 29-jarige Amerikaan die gisteren aan boord van een KLM-vlucht van Abu Dhabi naar Schiphol zo agressief werd dat de vlucht moest worden begeleid door twee F16's, bleef urenlang onhandelbaar.

Een anonieme KLM-purser vertelt tegen De Telegraaf dat de passagiers doodsbang waren voor de man, en dat zijn gedrag 'van het een op het andere moment zeer bedreigend' werd.

Bij het boarden leek er niets aan de hand, aldus het crewlid. Het leek 'een normale jongeman die niet onder alcohol en drugs was'.

Tot het moment dat de man opstond, verliep de vlucht 'heel relaxed'. "Toch was er blijkbaar iets in zijn hoofd wat deze passagier van streek maakte en dolle agressie opriep."

Terwijl de meeste mensen sliepen, stond de Amerikaan op en begon onrustig rond te lopen. Aanvankelijk lukte het de bemanning hem terug in zijn stoel te krijgen, maar kort daarna escaleerde het. "Kort daarna begon hij te schreeuwen en wild om zich heen te slaan."

Uiteindelijk slaagde de bemanning er met enkele passagiers in hem weer in z'n stoel te krijgen. "Maar de onrust duurde uren. Daarom wilden onze piloten zo snel mogelijk landen op Schiphol om hem over te dragen aan de Koninklijke Marechaussee."

Nadat de piloten hadden verzocht om met voorrang te landen, werd het toestel aan weerszijden geflankeerd door F16's. Onder begeleiding van de gevechtsvliegtuigen zetten de piloten de kist uiteindelijk veilig aan de grond.

Eenmaal geland werd de Amerikaan overgedragen aan de Koninklijke Marechaussee, die hem aanhield. Er is ook aangifte tegen hem gedaan.

Volgens de purser heeft de man dringend geestelijke zorg nodig. "Deze passagier moet behandeling krijgen voor zijn problemen, want naar wat het leek, zat hij in een psychose. Die uitte zich in zeer agressief gedrag."