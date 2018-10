Deel dit artikel:













Paard overlijdt onderweg naar bruidsreportage Foto: Dit is niet het overleden paard. Shutterstock

CASTRICUM - Een drachtige merrie die een bruidspaar in een koets naar de Karpervijver in Castricum wilde brengen voor een fotoreportage, is onderweg overleden. Het dier was drachtig, meldt Omroep Castricum.

Nadat het bruidspaar was uitgestapt om verder te lopen naar het duingebied, schrok het paard ergens van en sloeg op hol. Het dier ging ervandoor en liep tegen een geparkeerde auto aan. De merrie overleed ter plekke.