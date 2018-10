Kaalslag door essentaksterfte in natuurgebied De Weelen in Lutjebroek

LUTJEBROEK - Het was al bekend dat de essentaksterfte ook West-Friesland treft, maar nu wordt de kaalslag echt zichtbaar. In natuurgebied De Weelen is deze week een groot bosvak aan bomen gekapt.

"Het is niet alleen maar bij De Weelen, maar ook in Onderdijk", legt Ria Manshanden, raadslid van Groenlinks in Medemblik uit. "We kunnen zeker spreken van een kaalslag." Groenlinks stelde eerder per brief vragen aan de gemeente Medemblik omdat er onrust ontstond bij buurtbewoners over wat er met de bomen stond te gebeuren. "Juist omdat het nu zo zichtbaar wordt, zijn mensen ongerust."

De es wordt overal in Nederland in een steeds hoger tempo aangetast door essentaksterfte. Takken sterven af en vormen een gevaar voor fietsers en wandelaars. Zo werd eind september ook het Sluisvenpark in Nibbixwoud gedeeltelijk afgesloten, meldde de gemeente Medemblik.

Op het perceel in De Weelen dat nu gekapt is, groeiden ook gezonde bomen maar ook die waren volgens de bosbouwadviseur ten dode opgeschreven: "Essentaksterfte tast na verloop van tijd het gehele perceel aan."

Nu de bomen gekapt zijn, zal her-inplant plaatsvinden met minder gevoelige soorten..