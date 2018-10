Jan Braas viert 60-jarig jubileum bij Bakkerij Pater: "Als ze aan Pater komen, dan komen ze aan mij"

AVENHORN - Als een heuse filmster werd hij zaterdagmiddag onthaald: de 76-jarige Jan Braas uit Avenhorn viert zijn diamanten jubileum bij Bakkerij Pater. De bakkerij werd overspoeld met vrienden, collega's en familieleden.

"Het is voorbij gevlogen! Het is hier zo fantastisch mooi om te werken", zegt Jan vol trots. Dagelijks rijden er vrachtwagens af en aan bij de bakkerij. Dat was vroeger wel anders: "Als 12-jarig jochie fietste ik met een bakfiets vol brood door Avenhorn, dat is nou niet meer voor te stellen."

Jan Braas is in 1958 begonnen. Hij heeft in de eerste jaren voor de oprichter van Bakkerij Pater gewerkt, Jan Pater, die de bakkerij in 1924 begonnen is. Al 52 jaar woont hij naast de bakkerij en heeft een bijzondere band met de familie Pater die hem ook in moeilijke tijden heeft gesteund: "Ik heb mijn kind verloren voor de bakkerij en daarin heeft de familie Pater zoveel voor mij betekend."

Door die bijzondere band is Jan nog iedere dag in de bakkerij te vinden: "Ik begin elke dag nog om 5 uur 's morgens. Het is voor mij een hobby."