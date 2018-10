Verlies handballers Aalsmeer in EHF Cup, Volendam verliest van HC Visé

NOVI SAD - De handballers van Aalsmeer moeten volgende week een 29-21 achterstand goedmaken tegen het Servische Vojvodina in de tweede kwalificatieronde van de EHF Cup. Volendam verloor in de BENE League uit bij HC Visé met 28-25.

De ploeg van coach Bert Bouwer keek voor een handjevol toeschouwers in Novi Sad na de eerste helft al tegen die acht punten achterstand aan tegen de sterke Servische ploeg. De rust brak namelijk aan met een 18-10 stand.

In de tweede helft liep de achterstand aanvankelijk verder op tot twaalf punten bij 24-12, maar daarna kwam Aalsmeer toch weer terug, mede door tijdstraffen aan de kant van de Servische ploeg.

Zaterdag 13 oktober om 19.15 uur is de return in De Bloemhof in Aalsmeer.

HC Visé - Volendam

De ploeg van Peter Portengen reisde af naar Wallonië voor het duel tegen HC Visé in de BENE League. De Belgen wonnen hun eerste drie duels, terwijl Volendam op de vierde plek stond met één verlieswedstrijd, maar wel met het grootste doelsaldo achter hun naam. De Volendammers hadden in het verleden vaak moeite met de ploeg uit Visé die moeilijk te verslaan is in eigen huis. Dat was zaterdagavond niet anders, want met een 28-25 nederlaag moest de ploeg terugreizen naar Volendam.