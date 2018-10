Deel dit artikel:













Twee zwaargewonden bij ongeluk op A44: betrokkene vlucht na ongeval Foto: HFV Photo Services

NIEUW-VENNEP - Bij een ongeluk op de A44 bij Nieuw-Vennep in de richting van Amsterdam zijn twee mensen zwaargewond geraakt. Er is ook een derde persoon gewond, maar de verwondingen van dat slachtoffer lijken minder erg. De weg is dicht.

Bij het ongeluk waren drie voertuigen betrokken. Op foto's is te zien dat de schade groot is. Een auto is op zijn kant beland. Na het ongeluk rende een van de betrokkenen weg. Er werd een politiehelikopter ingezet om de persoon te vinden. De betrokkene is inmiddels teruggevonden en aangehouden. Een woordvoerder van de politie zegt dat hij is aangehouden omdat je de plek van een ongeval niet zomaar mag verlaten. Of de persoon die is aangehouden achter het stuur zat van een van de auto's, is nog niet bekend. De politie onderzoekt dat. Wat er precies mis ging op de weg wordt nog onderzocht.