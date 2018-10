Deel dit artikel:













Pirates komt op achterstand in Holland Series Foto: NH Nieuws

ROTTERDAM - De honkballers van Amsterdam Pirates hebben ook de derde uitwedstrijd van de Holland Series om het landskampioenschap verloren van Neptunus. In Rotterdam werd het 4-1 voor de thuisploeg. De eerste twee thuiswedstrijden van de serie wonnen de Amsterdammers, zodat de stand in de best-of-seven serie nu 2-3 is in het voordeel van Neptunus. Morgen spelen de ploegen weer in Amsterdam. Als Pirates dat duel wint volgt volgende week zondag de beslissende zevende wedstrijd in Amsterdam. Verliest de ploeg van Charles Urbanus morgen dan is Neptunus voor de achttiende keer landskampioen.

Neptunus was vanmiddag de beter ploeg en wist uit veertien honkslagen vier punten binnen te halen. Pirates kwam met acht honkslagen niet verder dan één punt. De Rotterdammers namen meteen in de eerste inning een 1-0 voorsprong. Benjamin Dille kon scoren nadat hij eerder met een honkslag op het eerste honk was beland en via een fout van Pirates het tweede honk bereikte. Door honkslagen van Stijn van de Meer en Dwayne Kemp bereikte Dille de thuisplaat. Nog drie punten

In de derde inning konden de Rotterdammers nog twee keer scoren. Na de eerste score van Darryl Collins overlegde coach Charles Urbanus met pitcher Kevin Heijsteck, maar liet hem nog wel staan tot in de zevende inning. Vervolgens kon Dille nog voor de tweede keer deze middag over de thuisplaat komen. In de vierde inning liep deachterstand van Pirates op tot 4-0 doordat Shaldimar Daantji kon scoren. Een punt in zevende inning

Pas in de zevende inning kon Pirates wat terug doen. Na een tweehonkslag van Linoy Croes (foto) en een honkslag van Rashid Gerard kon Croes over de thuisplaat komen, maar daarmee was de koek op voor de Amsterdammers. Pirates moet zondag winnen

Morgen vanaf 14.00 uur staat er dus veel op het spel voor Pirates op het eigen veld in Amsterdam-Ookmeer. De ploeg moet winnen om kans te houden op het landskampioenschap en op de beslissende zevende wedstrijd.