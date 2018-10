Parkeerbeleid Marken schrikt toeristen af: "Vergt veel tijd om te betalen"

MARKEN - Sommige automobilisten staan lang te kijken naar het schermpje van de betaalautomaat op de centrale parkeerplaats van Marken. Vervolgens kijken ze hulpeloos en vertwijfeld om zich heen, maar er is niemand die hen helpt. Door de onduidelijkheid kiezen sommigen ervoor weer weg te gaan, zegt Erwin van Altena van de Stichting Promotie Waterland.

"De paal is heel onduidelijk en dat is jammer", zegt Van Altena. "Mensen voelen zich niet heel welkom." Hij zegt dat zo'n tien procent van de bezoekers om die reden weer weggaat. Je moet bijvoorbeeld eerst duidelijk maken waar je vandaan komt voordat je verder kunt gaan. Het is behoorlijk ingewikkeld en prijzig.

Er zou een gastvrouw moeten komen die toeristen helpt en bovendien ook nog informatie kan geven over wat er op Marken te zien en te doen is. Volgens Van Altena is iedereen het daar wel over eens. De gemeente Waterland heeft er alleen geen geld voor over en hoopte op vrijwilligers voor de functie van gastvrouw. "En er is geen animo voor om het vrijwillig te doen", zegt Van Altena.

'Stom' systeem

Een Volendammer, die drie keer per week groepen rondleidt op het eiland, vindt ook dat er een betaalde gastvrouw moet komen. "Dat heb je er zo uit en dit met die automaten werkt niet." Ook een Amsterdammer die geregeld buitenlandse gasten meeneemt naar Marken spreekt van een 'stom' systeem. "Ik stuur regelmatig mensen alvast vooruit omdat het zoveel tijd vergt om te kunnen betalen."