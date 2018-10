Debuut Engelse darter Daniel Day bij Finder Darts Masters, wildcard Lisa Ashton

EGMOND AAN ZEE - De 30-jarige Daniel Day uit het Engelse Romford is door de organisatie van de Finder Darts Masters uitgenodigd om deel te nemen aan de komende editie van het toernooi in Egmond aan Zee.

Daniel Day is de WDF Europe Cup koppels kampioen en WDF Europe Cup overall winnaar samen met team Engeland. Daarnaast won hij dit jaar het Open Zweden 2018 en Roemenië Classic 2018.

Daniel, de nummer 14 op de BDO ranking en 17e op de Finder Darts Masters ranking, debuteerde

begin dit jaar ook al op Lakeside en maakt nu zijn debuut in Egmond aan Zee.

Wildcard Lisa Ashton

Viervoudig Lakeside World Professional kampioen Lisa Ashton kreeg van de organisatie een wildcard. Ashton won de Masters in 2008, maar kwam dit jaar net een paar puntjes tekort voor directe plaatsing. Toch mag een speelster van een dergelijk kaliber volgens de organisatie niet ontbreken bij de Finder Darts Masters.

De voorlopige lijst met namen van spelers en speelsters die gaan deelnemen kun je teruglezen op

www.findermasters.nl.

Het jaarlijkse dartstoernooi vindt plaats in Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee van vrijdag 7 t/m zondag 9 december.