KLM-huisje nummer 99 is bekend, maar wat wordt nummer 100?

SCHIPHOL - De lintjes om het eerste Douwe Egbertswinkeltje in het Friese Joure waren nog maar nauwelijks doorgeknipt, of het speculeren over welk KLM-huisje volgend jaar de honderdste wordt, begon al. KLM vierde gisteren haar 99ste verjaardag met de onthulling van het nieuwste Delfts blauwe huisje.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De Delfts blauwe KLM-huisjes, gevuld met Bols, zijn ware collectorsitems. World Business Class-passagiers krijgen ze aan het einde van de vlucht aangeboden. Traditiegetrouw wordt er ieder jaar, rond de verjaardag van KLM, een nieuw huisje onthuld. Dit jaar, huisje nummer 99, is een replica van de eerste winkel van Douwe Egberts, in Joure.

Marktplaats

Dat ze zo gewild zijn, bewijst een zoekresultaat op Marktplaats vanochtend. De eerste porseleinen Douwe Egbertswinkeltjes worden al aangeboden door genodigden die gisteren op het verjaardagsfeestje van KLM waren. Na afloop kregen alle gasten huisje 99 mee. Een hoge uitzondering, want het beleid is en blijft: een KLM-huisje krijg je alleen na een vlucht in de intercontinentale Business Class.

Koffie

De keuze viel dit jaar op Joure omdat KLM en Douwe Egberts de handen ineen hebben geslagen en KLM voortaan dit merk koffie aan boord, in de lounges en in haar kantoren gaat serveren. Opvallend detail: de koffie heeft een andere samenstelling in de vliegtuigen, omdat je op grote hoogte minder proeft.

Inmiddels is het aftellen tot 7 oktober 2019 begonnen. Dan bestaat KLM 100 jaar en pas dan wordt bekend hoe het Delfts blauwe huisje nummer 100 eruitziet. Maar er is niks mis met een beetje speculeren...

De Domtoren van Utrecht, de voormalige verkeerstoren op Schiphol-Oost en de Sint Jan uit Den Bosch werden ook genoemd en zelfs het KLM-hoofdkantoor in Amstelveen werd geopperd. Maar de suggestie van KLM-huisjeskenner Mark Zegeling, het Rijksmuseum in Amsterdam, zullen we absoluut onthouden.