Automobilist rijdt per ongeluk achteruit leeg winkelpand in Foto: Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen Foto: Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen Foto: Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen

WEESP - Een automobilist is vanmiddag per ongeluk een winkel aan de Nieuwstraat in Weesp ingereden. Niemand raakte gewond.

De auto reed achteruit, ging door de pui heen en belandde achterin het pand. Hoe het kwam dat de bestuurder zo'n flink stuk achteruit de winkel in reed, is niet bekendgemaakt. De pui van het gebouw is flink beschadigd.