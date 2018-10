Turnsters tweede bij landentoernooi in België

In het individuele klassement was er zilver voor Naomi Visser. Ze kwam tot een totaalscore van 53,900 punten. Alleen de Belgische Nina Derwael presteerde beter (55,550).

De landenstrijd in Varsenare paste in de voorbereiding op de wereldkampioenschappen eind oktober in Doha (Qatar). De doelstelling van de vrouwen van bondscoach Gerben Wiersma is een plek bij de beste 24 landen. Daarmee kwalificeren de turnsters zich voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.

De turners hebben voor de WK in Doha de lat hoog gelegd. De ploeg gaat voor een klassering bij de beste twaalf landenteams.