Turnsters en turners tweede bij landentoernooi in België

De in Amsterdam turnende Vera van Pol en Sanna Veerman, Kirsten Polderman van PAX Haarlemmermeer, Naomi Visser en Tisha Volleman eindigden met een puntentotaal van 157,25 punten achter België (162,200), maar vóór Roemenië (151,250).

In het individuele klassement was er zilver voor Naomi Visser. Ze kwam tot een totaalscore van 53,900 punten. Alleen de Belgische Nina Derwael presteerde beter (55,550).

Voorbereiding op WK

De landenstrijd in Varsenare paste in de voorbereiding op de wereldkampioenschappen eind oktober in Doha (Qatar). De doelstelling van de vrouwen van bondscoach Gerben Wiersma is een plek bij de beste 24 landen. Daarmee kwalificeren de turnsters zich voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.

De turners hebben voor de WK in Doha de lat hoog gelegd. De ploeg gaat voor een klassering bij de beste twaalf landenteams.

Turnmannen

Met een teamtotaal van 248,65 punten eindigden de mannen Bram Louwije, Michel Bletterman, Bart Deurloo, Casimir Schmidt (PAX Haarlemmermeer) en Epke Zonderland in Gent achter de Franse ploeg (251,15).

Het brons was voor de Belgische selectie, die 248,15 punten bij elkaar turnde. "Het was een goede teamtest met nog twee weken te gaan richting de WK. Volgende week nog een interland tegen topper Zwitserland en dan zijn we er klaar voor," vertelde bondscoach Bram van Bokhoven achteraf.