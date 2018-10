Huizen is borstvoedingsvriendelijke gemeente

HUIZEN - Huizen mag zich voortaan een borstvoedingsvriendelijke gemeente noemen. Wethouder Maarten Hoelscher nam deze week een plaquette in ontvangst.

Dat vertelt Hoelscher in NH Gooi Radio. De wethouder benadrukt het belang van het geven van borstvoeding, maar vooral dat vrouwen ook in de openbare ruimte op veel plekken hiervoor terecht kunnen. "Het is eigenlijk de omgekeerde wereld, zo'n plaquette. Borstvoeding is zo iets ontzettend natuurlijks. Maar kennelijk is het noodzakelijk, dus helpen wij daar als gemeente graag aan mee."

Een gemeente kan in aanmerking komen voor de titel wanneer er minimaal negen locaties zijn waar vrouwen in alle rust borstvoeding kunnen geven of melk kolven, legt initatiefneemster en verloskundige Judith Govers uit. "Ook moeten de locaties gemakkelijk te vinden zijn, verwarmd en voorzien van een elektrisch punt om te kolven."

In Nederland mogen 44 gemeenten zich borstvoedingsvriendelijk noemen.

Luister hier het gesprek terug met wethouder Maarten Hoelscher en verloskundige Judith Govers