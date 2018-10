Ontsnapte koe laat automobilisten schrikken en loopt A9 op

SANTPOORT-NOORD - Op de A9 ter hoogte van Velserbroek heeft een ontsnapte koe vanmiddag automobilisten laten schrikken door de snelweg op te lopen.

Het witte beest liep vanuit de berm de A9 op, terwijl de boer de achtervolging inzette. Rijkswaterstaat besloot daarom twee rijstroken af te sluiten voor auto's. "Maar de koe was zo ontzettend snel, we hielden ons hart vast", vertelt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Na een korte wandeling op de snelweg wisten de boer en automobilisten die te hulp schoten het dier weer veilig naar de kant te brengen. Via een ventweg is de koe weggeleid naar een rustige plek. "Het was best wel spannend", sluit de woordvoerder af.

Rijkswaterstaat wist de vangpartij in beeld te brengen: