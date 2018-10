Waarom twee F16's vanochtend een KLM-vlucht met agressieve passagier begeleidden

SCHIPHOL - Het inzetten van F16's om een vlucht veilig naar een luchthaven te begeleiden, is hoogst uitzonderlijk. Toch werden er vanochtend twee straaljagers ingezet om een vlucht met agressieve passagier veilig te begeleiden naar Schiphol. NH Nieuws zocht uit waarom.

Het oproepen van straaljagers gebeurt eigenlijk alleen als er vanuit de luchtverkeersleiding op de grond geen contact met de cockpit te krijgen is, of als er terroristen aan boord zijn. Dat was allebei niet het geval vanmorgen, toen een KLM-vlucht van Abu Dhabi naar Schiphol voor veel passagiers een stuk onaangenamer werd toen een Amerikaanse man om onduidelijke redenen de bemanning en zijn medepassagiers begon te slaan.

Passagier geboeid

Navraag bij KLM leert dat zij geen verzoek hebben gedaan om F16's de lucht in te sturen om het toestel te begeleiden. "Wij hebben alles gedaan wat er in zo'n geval moet gebeuren", legt een woordvoerder uit aan NH Nieuws. De Amerikaan is door cabinepersoneel geboeid en vastgezet, terwijl de piloten doorgaven dat er een agressieve man aan boord was.

Eurocontrol, de organisatie die over de coördinatie van de luchtverkeersleiding in Europa gaat, weet aan NH Nieuws te melden dat daar vanmorgen vroeg een melding vanuit een KLM-vliegtuig binnenkwam en dat die werd doorgespeeld naar defensie en de NAVO.

Besluit defensie

Omdat niet duidelijk was wat er precies aan de hand was en er volgens defensie een dusdanig dreigingsniveau was, werd besloten twee F16's het toestel te laten begeleiden naar Schiphol. Nadat het daar was geland, is de man door de Koninklijke Marechaussee uit het vliegtuig gehaald en gearresteerd.