De Lastdrager wint Molenprijs, droom van molenaar komt dichterbij

HOOGWOUD - Molen De Lastdrager uit Hoogwoud is de glorieuze winnaar geworden van de BankGiro Loterij Molenprijs 2018. De Hollandsche Molen maakte dit bekend tijdens het jaarlijkse Molenfeest dat deze keer in Ede werd gehouden.

De molen wist 9.076 stemmen te verzamelen en sleepte daarmee de hoofdprijs van 95.000 euro binnen, meldt mediapartner WEEFF. Molenaar Cees Mens reageerde dolblij: "Dat hart gaat er komen, dat weet ik nu zeker!"' De Lastdrager is een van de oudste houten molens van Nederland. Vele tientallen jaren geleden is de maalinrichting uit deze korenmolen uit - vermoedelijk - 1645 verwijderd. De molen draait dus alleen voor de sier, maar niet voor lang als het aan de molenaar ligt.

Voorbereiden

"Nu kunnen we in overleg met de molenmaker. Voor het binnenwerk van de molen is globaal 175.000 euro nodig. Dat geld hebben we bijna bij elkaar nu", vertelt een euforische Mens. Voor de gehele restauratie van de molen is zo'n 3,5 ton nodig. "We hopen eind 2019 echt te kunnen malen in De Lastdrager. Dat kan dankzij de inzet van de hele regio. Ik wil ook iedereen heel hartelijk bedanken voor de steun en alle positieve reacties."

Recordaantal stemmen

In totaal werd in de stemmaand september het recordaantal van 38.260 stemmen uitgebracht. De Lastdrager was vier concurrenten de baas. Deze blijven echter niet met lege handen achter. Zij krijgen één euro voor elke ontvangen stem.

Reguliere bijdragen

De BankGiro Loterij Molenprijs werd uitgereikt tijdens het vierde Molenfeest. Tijdens dit jaarlijkse evenement vindt niet alleen de bekendmaking plaats van de winnaar van de Molenprijs. Ook worden de reguliere bijdragen uit het Molenfonds officieel openbaar gemaakt. Dit jaar ontvangen in totaal 15 projecten 158.750 euro uit dit fonds. De Lastdrager is de opvolger van de Texelse molen De Traanroeier, die vorig jaar de prijs won.