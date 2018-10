Deel dit artikel:













Tweehonderd kinderen uit Hoorn maken 'ruimtereis' Foto: Gemeente Hoorn

HOORN - Onder leiding van oud-weerman Reinier van den Berg konden basisschoolkinderen in Hoorn ervaren hoe het is om astronaut te zijn. Ze maakten een ruimtereis in een planetarium als voorbereiding op de Schooldag van de Duurzaamheid.

"Ik vind het zo belangrijk dat kinderen leren wat duurzaamheid is, maar dan wel op een leuke en speelse manier. Als je het kinderen spelenderwijs leert, raken ze geïnspireerd om zelf ook aan de slag te gaan met duurzaamheid", vertelt Van den Berg, die jarenlang te zien was als weerman bij RTL. Het Mobiele Planetarium van NOVA, de Nederlandse Onderzoeksschool voor Astronomie, stond opgesteld bij MAK Blokweer. Liggend keken de kinderen in het planetarium omhoog naar een virtuele sterrenhemel. In de koepel kregen kinderen het idee dat ze zelf door het heelal reisden. Schooldag van de Duurzaamheid

Vijf basisscholen in Hoorn, Blokker en Zwaag hebben zich aangemeld voor een duurzame doe-dag die op 2 november zal plaatsvinden. Doel van deze dag is kinderen spelenderwijs in beweging te brengen om de leefomgeving leuker, eerlijker en schoner te maken.