Tot begin van de avond geen treinen tussen Haarlem en Beverwijk

HAARLEM - Door een kapotte bovenleiding rijden er tussen Haarlem en Beverwijk geen treinen.

Al vroeg in de morgen raakte de leiding kapot. De storing gaat volgens de NS tot ongeveer 19.30 uur duren. Reizigers kunnen gebruik maken van stopbussen of omrijden via station Amsterdam Sloterdijk.

De extra reistijd is ongeveer een kwartier.

Tijdens de herstelwerkzaamheden worden ook direct de hefbomen van de spoorwegovergang vervangen, laat ProRail weten: