Judan Fang (26) uit Amsterdam sinds gisteren vermist

AMSTERDAM - De politie is op zoek naar de 26-jarige Judan Fang uit Amsterdam. De man wordt sinds gisteren vermist.

Fang vertrok gisteren rond 12.00 uur vanaf de Amstelveenseweg. Waar hij naartoe ging, is niet bekend. Op het moment van zijn verdwijnen droeg hij waarschijnlijk een blauwe, oversized jas met beige broek en zwarte Adidas schoenen.

De man heeft een Aziatisch uiterlijk, is 1.75 meter lang en heeft zwart haar en donkere ogen. Wie meer weet over zijn vermissing, kan bellen met de politie via 0800-6070.