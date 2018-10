LIVE: NH Events vanaf de Woonbeurs

AMSTERDAM - Het is weer weekend en dat betekent dat NH Events de paden op en de lanen in trekt, op zoek naar de leukste evenementen uit de regio. Vandaag zijn wij de hele dag te vinden bij de VT Wonen & Design beurs.

Dat is rechtstreeks te volgen op de Facebookpagina van NH Events.

De beurs wordt gehouden in de RAI in Amsterdam. Vanaf daar zijn we twee keer live voor een uitzending: om 10.30 uur trappen we af met de manager van de beurs, die vertelt wat er allemaal te doen en te beleven is in de hoofdstad.

Twee uur later zijn we opnieuw live en gaan we onder andere het gesprek aan met de ervaren styliste Marie Gon, die ons gaat vertellen wat dé trends van dit seizoen zijn.