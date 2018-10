Deel dit artikel:













Mogelijk alcohol in het spel bij ongeluk in Velsen-Zuid Foto: Politie

VELSEN-ZUID - Bij een ongeval in Velsen-Zuid zijn vannacht twee auto's op elkaar gebotst. Eén van de bestuurders is door de politie meegenomen naar het bureau, omdat hij mogelijk onder invloed was van alcohol.

Dat schrijft de IJmuider Courant. Het ongeluk gebeurde rond 0.30 uur op de kruising van de Amsterdamseweg met de Rijksweg. De schade was groot aan beide voertuigen, maar de inzittenden kwamen met de schrik vrij. Volgens het dagblad waren de verkeerslichten op het moment van het ongeluk in werking, dus moet een van de twee auto's door rood zijn gereden. Welke dat was, wordt nog onderzocht.