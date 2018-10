Auto slaat over de kop in Julianadorp, een persoon aangehouden

JULIANADORP - Bij een eenzijdig ongeval op de Foreestweg in Julianadorp is een auto over de kop geslagen. De politie heeft een persoon aangehouden.

Of de persoon ook de bestuurder is, is niet duidelijk. Ook zoekt de politie uit of er meerdere personen en/of auto's bij het ongeval betrokken zijn geweest.

Waarom de persoon is aangehouden, is niet duidelijk. Wel was de ravage groot na het ongeluk, waarbij de auto vermoedelijk over de kop is gegaan en tegen een lantaarnpaal tot stilstand is gekomen.