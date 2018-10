Hans de Koning gelooft niet in het schokeffect

VOLENDAM - Lachende gezichten bij FC Volendam vrijdagavond. De eerste overwinning is binnen. RKC Waalwijk ging met 1-0 onderuit. Bestaat het dan toch het schokeffect? "Nee hoor", wuift Hans de Koning, opvolger van Misha Salden zijn aandeel weg. "Ik heb het al eerder gezegd; die jongens kunnen allemaal voetballen."

"Het komt uiteraard door de groep", zo geeft de Langedijker de credits aan zijn spelers. "Die hebben er zoveel energie in gestopt. We móesten vandaag winnen. Natuurlijk stop je er nieuwe energie in en misschien gingen we ietsje hoger verdedigen. We zullen heus wel een keer tikkie krijgen, maar voorlopig hoop ik van niet."

Lees ook: Hans de Koning bezorgt FC Volendam eerste overwinning

De Koning gunde Jari Vlak zijn basisdebuut. De middenvelder doet het goed bij Jong Volendam en voldeed volledig aan de verwachtingen. Of het toeval is dat hij nu, net als bij Jong, wel met drie punten op zak het veld afstapt, durf hij niet te zeggen. "Ik weet het niet. De speelwijze is wel iets opportunistischer. Maar goed het is de eerste keer dat ik erbij ben. Ik kan daar niet over oordelen."

Geen Jong Volendam

Doordat Vlak negentig minuten in actie kwam, moet Jong Volendam het morgen zonder zijn inbreng stellen. "Dat is wel even een dingetje, haha. Nee, dat gaat wel goedkomen. Er zijn goede vervangers." Jong Volendam is koploper in de derde divisie en speelt om 17.30 uur thuis tegen de nummer veertien van de ranglijst, Westlandia.