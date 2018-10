Bucketlist, check! Blinde Theo (92) maakt parachutesprong

AMSTERDAM - De 92-jarige Theo Lindenboom kan een bijzonder doel van zijn bucketlist afstrepen. De blinde man heeft vandaag namelijk een parachutesprong gemaakt.

Het was een langgekoesterde wens van Theo, die zijn hele leven in Amsterdam heeft gewoond. Hij droomt al jaren van nieuwe sprongen. De eerste keer was bij het leger in voormalig Nederlands-Indie, toen hij met een kennis mocht meespringen.

Oudste van Nederland

Dat Theo blind is, maakt de sprong extra bijzonder. "Je ervaart de ruimte die je om je heen voelt. En die wind, dat je zweeft", vertelt hij.

Theo is van plan vaker een parachutesprong te maken. Het liefst na zijn 95ste. Dan hoopt hij de oudste parachutist van Nederland te worden.

Bekijk hieronder beelden van de sprong:



De wens van Theo werd vandaag vervuld door het Ouderenfonds vanwege Nationale Ouderendag.