Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Debat over toekomst regionale en lokale journalistiek: "Innoveren is loslaten" Foto: NH Nieuws

HAARLEM - In het Provinciehuis in Haarlem is vandaag een debat gehouden over de toekomst van lokale en regionale journalistiek. De discussie, georganiseerd door de Provincie Noord-Holland, ging onder meer over kwaliteit van de media, verschraling in de journalistiek en op welke manier regionale en lokale nieuwsmedia kunnen voortbestaan.

Panelleden tijdens het debat waren Johan Remkes (commissaris van de Koning in Noord-Holland), Jos Wienen (burgemeester Haarlem), Pieter Broertjes (burgemeester Hilversum), Paul van Gessel (directeur NH Media en AT5), Hugo Schneider (hoofdredacteur HMC – regionale kranten TMG), Thomas Bruning (NVJ) en Rene van Zanten (Stimuleringsfonds voor de Journalistiek). Lokale samenwerking

Volgens Paul van Gessel wordt er nog steeds te veel gesproken over de huidige, traditionele instituten die journalistiek bedrijven. "We zouden het meer moeten hebben over de mate waarin de wereld verandert. We hebben tegenwoordig Facebook, Google, Netflix." (...) "Kijk naar de platformen waar ons publiek nu zit, en hou niet vast aan de platformen waar ze niet langer zitten. Innoveren is loslaten!" Lees ook: NH Nieuws en 6FM vormen streekeditie: NH Gooi Volgens Jacky de Vries, chef NH Nieuws, moet het oude journalistieke instituut eens goed naar zichzelf kijken en moet er veel meer vanuit de lokale samenleving gewerkt worden. Dus geen nieuws verslaan vanuit raadzalen, maar vanuit buurten en straten. "Wij proberen met het NH Nieuwsnetwerk vanuit de samenleving te werken en dat moet de politiek ook doen, dat is kwaliteitsjournalistiek." Hugo Schneider (hoofdredacteur HMC – regionale kranten TMG) is van mening dat er een duurzaam verdienmodel moet worden gevonden om de regionale journalistiek overeind te houden. "En dat lukt alleen maar als er voor nieuws en informatie in print of online wordt betaald." 'Premium'-nieuws op websites moet dus niet gratis weggegeven worden, vindt hij, "en het gelijke speelveld hierin ontbreekt. Nieuws is niet gratis en dat mag het niet worden". Meer kwaliteitsjournalistiek

Pieter Broertjes (burgemeester Hilversum) pleit voor meer kwaliteitsjournalistiek. Volgens hem zouden er fondsen opgericht kunnen worden waar je via een bestuur kwalitatieve journalistieke projecten kunt indienen. De provincie zou die fondsen dan kunnen financieren. "Dat vereist samenwerking tussen omroepen en lokale kranten, maar daar zit wel een gedoetje. Dat is niet morgen geregeld." Lees ook: NH Gooi: een unieke samenwerking Jos Wienen (burgemeester Haarlem) denkt juist dat de overheid geen geld moet geven aan één bepaald project. "Structureel verandert er dan niks", stelt hij. De burgemeester pleit eerder voor een regionaal persbureau, waarbij journalistieke producten voor meerdere media beschikbaar zijn. Ronald Boutkan, hoofdredacteur Lokale Omroep Den Helder, vindt dat er te veel weinig financieel wordt bijgedragen aan lokale omroepen. "Als je eist van de lokale omroepen wat er al jaren geëist wordt, dan zal er geld bij moeten." Hij vindt samenwerking met de regionale omroep goed, "maar dat neemt niet weg dat ik zelf ook mijn omroep naar een hoger niveau wil tillen."