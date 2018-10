Coverboy Cor (68) pronkt met zijn tatoeages: "Nog één plekje over"

HEERHUGOWAARD - De 68-jarige Cor Goud uit Heerhugowaard is een opvallende verschijning. Hij is van kop tot teen voorzien van tatoeages en prijkt nu trots op de cover van een boek dat ouderen met tattoos eert: TattooAge.

Pas rond zijn dertigste liet Cor zijn eerste inkt op zijn lijf zetten, maar daarna was direct het hek van de dam. Hij verhuisde van Rotterdam naar Heerhugowaard en trof daar tattoo-artist Spider. "Als je één keer geweest bent, blijf je gaan", vertelt Cor.

Één plekje over

"Ik zag steeds andere tattoos en dat is eigenlijk het begin van het einde". Zijn lichaam staat nu bijna vol. Er is nog één plekje over, maar die bewaart hij voor iets speciaals.

Cor heeft nog wel een tip voor wie een tatoeage overweegt. Kijk de video:



Het boek TattooAge, met foto's van nog vierentwintig andere 65-plussers met lichaamsversiering, is een project van de Stichting GetOud. De stichting zet zich in voor een positievere beeldvorming over ouderen en ouderdom.